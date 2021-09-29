Американская United Airlines увольняет почти 600 сотрудников за отказ от вакцинации

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Американская авиакомпания United Airlines увольняет 593 сотрудников из-за их отказа вакцинироваться от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

«Это было невероятно сложное решение, но безопасность нашей команды всегда была нашей первоочередной задачей», — заявили в пресс-службе компании, отметив, что у кандидатов на увольнение еще есть время до официального решения (15 октября).

Ряд сотрудников уже оспорили в суде политику компании.

United Airlines в начале августа стала первым авиаперевозчиком США, который ввел для своих сотрудников обязательную вакцинацию против коронавируса.

В United заявили, что более 99% ее сотрудников в США вакцинированы, а под сокращение могут попасть 3% сотрудников от общего числа в 67 тысяч человек.