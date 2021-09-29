В Беларуси против оппозиционера Цепкало завели еще одно дело. Оно связано с убийством сотрудника КГБ
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Следственный комитет Беларуси возбудил против оппозиционера Валерия Цепкало еще одно уголовное дело. Оно связано с гибелью сотрудника КГБ, которого застрелили во время рейда по квартирам граждан.
Как сообщает пресс-служба СКБ, Цепкало обвиняется в призывах к действиям, причиняющим вред нацбезопасности (ч. 3 ст. 361 УК), за что грозит до 7 лет лишения свободы.
Цепкало якобы разместил в Интернете видео, в котором назвал смерть сотрудника КГБ «примером того, как надо бороться, для всех жителей Республики Беларусь. Он якобы публично призвал к вооруженному захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя».
«Вышеуказанное уголовное дело соединено производством с делом о коррупции, фигурантом которого также является Валерий Цепкало, находящийся в розыске», — заявили в СКБ.
- Ранее в Беларуси против Цепкало возбудили уголовное дело по статье о получении взятки. 15 августа его объявили в розыск на территории России, а на следующий день в Беларуси.
- Цепкало и его семья сейчас находятся в Литве. СКБ в феврале 2021 года подготовил документы для его экстрадиции, но Литва отказала.