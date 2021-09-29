Мэр Запорожья Владимир Буряк подал в отставку
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Владимир Буряк
Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил, что написал заявление об отставке по состоянию здоровья.
Об этом он заявил в среду, 29 сентября, на заседании восьмой сессии Запорожского городского совета.
«Все вы знаете, что я был на больничном. Я уже трижды побывал на операционном столе. Врачи рекомендуют мне поберечь здоровье. Впереди еще плановые обследования. Я намерен уйти с должности городского головы. Мое заявление сейчас находится у управляющего делами. Я подписал решение о внеочередной сессии, где заявление будет рассмотрено. Что касается дальнейшего, то я не собираюсь уезжать из города и буду заниматься политикой. Партия «Владимира Буряка «Єднання» и дальше продолжит свою деятельность», — заявил Буряк.
На внеочередной сессии депутаты городского совета должны утвердить отставку мэра и определиться, кто будет выполнять его обязанности. По регламенту это должен быть секретарь горсовета Анатолий Куртев.
- На местных выборах, которые состоялись осенью 2020 года, Владимир Буряк переизбрался мэром на второй срок, а его партия «Єднання» получила больше всего мест в горсовете.
- В июне 2021 года Буряк уволил секретаря городского совета Анатолия Куртева, которого избрали большинством голосов. Причина — неточности в декларации. Однако из-за его увольнения депутаты бойкотировали заседание городского совета и не могли собраться. В сентябре суд отменил постановление об увольнении Куртева и постановил восстановить его в должности секретаря Запорожского городского совета.
- 19 августа 2021 в Запорожском городском совете, а также в районных администрациях и коммунальных предприятиях прошли обыски по статье 191 УК — присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Мэр города Владимир Буряк заявил о беспрецедентном давлении, которого не было «даже во времена Януковича».