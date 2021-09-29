Правительство выделило 205 млн грн на доплаты медикам и обещает увеличить обеспечение больниц кислородом
- Автор:
- София Телишевская
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sturti / Getty Images
Кабинет министров перераспределил 395 млн грн на обеспечение коек централизованным кислородом. Сейчас в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек, из которых 45 тысяч практически полностью обеспечены кислородом.
Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 29 сентября.
«Количество койкомест с кислородом в начале пандемии и сейчас — это две кардинально разные цифры. Способность усиленно в разы, но мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу, чтобы как можно больше больниц имели централизованное кислородное снабжение», — отметил Денис Шмыгаль.
Также правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно борются с COVID-19.
Как отметил Шмыгаль, это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 сентября, в Украине подтвердили 9 666 новых случаев коронавируса.
- С 23 сентября по всей территории Украины установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.