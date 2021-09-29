В Херсонской области на довыборы в Раду пытались зарегистрировать кандидата-двойника. Полиция открыла производство

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

В Херсонской области открыли уголовное производство из-за попытки зарегистрировать в округе № 184 на довыборах в Раду двойника кандидата в нардепы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как отмечается, 27 сентября в Центральную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать его кандидатом на выборы обратился житель Кировоградской области с фамилией и именем, которые совпадали с именем другого, уже зарегистрированного кандидата.

В полиции считают, что кандидата из другой области заинтересованные лица используют как двойника, чтобы повлиять на результаты голосования.

Сейчас производство открыли по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя). Досудебное расследование продолжается.

По данным местных СМИ, речь идет о главе Херсонской ОГА Сергее Козыре, кандидате в нардепы от «Слуги народа».