Беларусь приостановила сотрудничество с Украиной в сфере международной правовой помощи
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Генпрокурор Беларуси Андрей Швед объявил о временном прекращении сотрудничества с Украиной, Польшей и странами Балтии в сфере международной правовой помощи.
Об этом сообщает БелТА.
Швед заявил, названные страны якобы игнорируют взятые на себя международные обязательства.
«Мы констатируем, что Польша, страны Балтии и Украина фактически игнорируют взятые на себя международные обязательства практически по всем преступлениям, в том числе по связанным с коррупцией. [...] Речь идет о том, чтобы в дальнейшем инициировать какие-то консультации и внести ясность, нужны ли вообще подобного рода договоры, если они не исполняются»,— заявил он.
Речь идет о помощи, связанной с расследованиями преступлений.
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