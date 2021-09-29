Министр иностранных дел России, министр обороны и мэр Москвы отказались от своих мандатов в Госдуме
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин отказались от депутатских мандатов в Госдуме.
Об этом пишет Интерфакс.
Из пяти первых людей федерального списка путинской партии «Единая Россия» в Госдуму пойдет только один человек — детский омбудсмен Анна Кузнецова. Лавров, Шойгу, главный врач коронавирусной больницы в Москве Денис Проценко и руководительница фонда «Талант и успех» Елена Шмелева от своих мандатов отказались.
Также от своего мандата отказался и мэр Москвы Сергей Собянин. Он возглавлял список «Единой России» по Москве.
Для лидеров федерального списка в «Единой России» создадут специальные внутрипартийные комиссии. Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству, Шойгу — по развитию Восточной Сибири, Шмелева — по развитию образования и науки, Проценко — по развитию здравоохранения, а Кузнецова — по защите материнства, детей и семьи.
- В России с 17 по 19 сентября проводили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. США, Евросоюз, Великобритания раскритиковали выборы и заявили, что не будут признавать результаты в Крыму.
- Центральная избирательная комиссия России по итогам подсчета голосов на выборах назвала количество мест, которое получили партии в Госдуме. Путинская «Единая России» вновь получила конституционное большинство. Партия Владимира Путина и в дальнейшем сможет принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить изменения в Конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и ее комитетов.