В Японии определились с единым кандидатом на пост нового премьер-министра

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Мусиенко Владислав / УНИАН

В Японии выбрали лидера Либерально-демократической партии, который, вероятнее всего, возглавит правительство, — им стал экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во втором туре выборов Кисида победил другого кандидата — министра по делам административной реформы, который отвечает за вакцинацию в стране, Таро Кано — за них проголосовали 257 и 170 граждан соответственно.

Также отмечается, что в первом туре разрыв между этими кандидатами составлял один голос: 256 голосов было за Кисиду и 255 — за Коно.

Согласно японской политической традиции, лидер правящей партии становится премьер-министром страны. Утверждение нового главы правительства должно состояться в парламенте 4 октября. Он станет 100-м премьером Японии.

Как пишет BBC News, Кисида происходит из семьи политиков, он известен как умеренный либерал и критически относился к экономической политике бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, утверждая, что от нее богатеют только богатые.

Кисида пообещал потратить миллиарды долларов, чтобы помочь экономике Японии оправиться от последствий пандемии, а также предложил создать «агентство по управлению кризисными ситуациями в области здравоохранения» для борьбы с коронавирусом.

Критики описывают его как «вежливого и скучного человека».