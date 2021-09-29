В Японии определились с единым кандидатом на пост нового премьер-министра
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / УНИАН
В Японии выбрали лидера Либерально-демократической партии, который, вероятнее всего, возглавит правительство, — им стал экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.
Как сообщает Интерфакс-Украина, во втором туре выборов Кисида победил другого кандидата — министра по делам административной реформы, который отвечает за вакцинацию в стране, Таро Кано — за них проголосовали 257 и 170 граждан соответственно.
Также отмечается, что в первом туре разрыв между этими кандидатами составлял один голос: 256 голосов было за Кисиду и 255 — за Коно.
Согласно японской политической традиции, лидер правящей партии становится премьер-министром страны. Утверждение нового главы правительства должно состояться в парламенте 4 октября. Он станет 100-м премьером Японии.
Как пишет BBC News, Кисида происходит из семьи политиков, он известен как умеренный либерал и критически относился к экономической политике бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, утверждая, что от нее богатеют только богатые.
Кисида пообещал потратить миллиарды долларов, чтобы помочь экономике Японии оправиться от последствий пандемии, а также предложил создать «агентство по управлению кризисными ситуациями в области здравоохранения» для борьбы с коронавирусом.
Критики описывают его как «вежливого и скучного человека».
- 28 августа 2020 года Синдзо Абэ подал в отставку после 8-летнего пребывания на этом посту. Синдзо Абэ возглавил Либерально-демократическую партию в 2006 году и стал премьером, но через год подал в отставку из-за проблем со здоровьем. В 2009 году ЛДП потеряла власть, но в 2012-м снова победила на выборах. С тех пор Синдзо Абэ был премьер-министром страны.
- В сентябре того же года парламент Японии утвердил на пост премьер-министра страны 71-летнего Есихидэ Сугу. 3 сентября он объявил, что уходит в отставку.