В Офисе президента заявили, что не тратили на форум «Украина 30» деньги из бюджета. Остальную информацию назвали «агрессивной отработкой»

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Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что на проведение всеукраинского форума «Украина 30», который инициировал глава государства Владимир Зеленский, не тратились средства из государственного бюджета.

Об этом он заявил изданию «Радио Свобода», комментируя расследование «Бабеля».

Подоляк объяснил, что во время форума состоялось «почти два десятка» встреч с привлечением большого количества участников, поэтому от Офиса президента должен быть модератор, который организует эффективное сотрудничество десятков различных, в том числе государственных, институтов.

«На мой взгляд, Кирилл Тимошенко абсолютно четко и профессионально отработал этот глобальный проект, который позволил обществу получить ответы на базовые вопросы — какая стратегия у государства, какие решения нарабатывает государство, какие риски нас ожидают и как государство с ними справится», — отметил он.

Также Подоляк считает, что «было бы странным организовывать такие форумы без представителей ведущих компаний, работающих в Украине и определяющих экономическое настоящее нашей страны, и без ведущих экспертов, которые также могут быть связаны с тем или иным игроком корпоративного сектора».

«Смысл форумов «Украина 30» как раз и заключался в том, что общественно важные вопросы должны решаться не только политиками, но и всеми теми социальными группами, которые реально направляют развитие общества», — отметил советник главы ОП.

В то же время, Подоляк не прокомментировал другую информацию, изложенную в расследовании, зато назвал его «расстановкой личных акцентов журналистами и слишком агрессивной «отработкой» этой темы в партийных медиа оппонентов власти».