СБУ объявила подозрение трем причастным к партии Шария
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
YouTube / Анатолий Шарий
Служба безопасности Украины объявила подозрение еще трем лицам, которые причастны к регистрации политической Партии Шария.
Как сообщает пресс-служба СБУ, их подозревают в подделке документов для госрегистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей (ч. 2 ст. 205-1 УК).
В спецслужбе заявили, что имеют доказательства причастности указанных трех лиц к подделке документов о перерегистрации партии «Объединенная Украина» в Партию Шария, а также к фальсификации протоколов заседаний Партии Шария для избрания «нужных руководителей партии».
«Ранее Виктор Шарий, на которого зарегистрирована Партия Шария, заявил, что не имеет никакого отношения к деятельности данной «политической силы» и только дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии. Причем сделал это за денежное вознаграждение в $500. Сейчас в суд направляются материалы, необходимые для избрания всем четырем подозреваемым меры пресечения», — отметили в СБУ.
- В ноябре 2020 года ОАСК начал рассматривать иск к Минюсту о запрете Партии Шария, который подал Виктор Шарий. Мужчина, на которого зарегистрирована партия, требовал запретить деятельность политсилы. По его словам, он не имеет отношения к деятельности партии, а нотариальное согласие на использование в названии политсилы своей фамилии дал за $500.
- 16 февраля СБУ сообщила о подозрении Анатолию Шарию по двум статьям — госизмена и нарушение равноправия. Сам Шарий назвал дело политическим и не пришел на допрос 22 февраля. Позже Шария объявили в розыск, а СБУ запросила разрешение на следственные действия за границей (Шарий живет в Испании).
- В июне 2021 года Офис генерального прокурора открыл уголовные производства против блогера Анатолия Шария из-за вероятного отмывании доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании Партии Шария.
- 20 августа СНБО ввела санкции против главного редактора издания «Страна.uа» Игоря Гужвы и видеоблогера Анатолия Шария, а также его жены Ольги, ее матери и ряда других лиц.