В Кремле заявили, что готовы провести саммит лидеров «нормандской четверки», пока Меркель еще находится на посту канцлера

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Пресс-служба Кремля

В Кремле заявили, что готовы провести саммит лидеров «нормандского формата», пока Ангела Меркель находится на посту канцлера Германии. В то же время там обвинили Украину в затягивании процесса подготовки.

Об этом пишет Интерфакс.

«Всем бы хотелось провести его как можно раньше, в целом совершенно ясно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понянимают, наверное, наши визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, существует риск, что саммит провести не удастся, так как его нужно тщательно подготовить.

«Как мы и говорили, проводить саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности любых результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей», — подчеркнул он.