Минцифры: Внутренний COVID-сертификат в «Дії» невозможно сгенерировать без биометрического паспорта

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Цифровой внутренний COVID-сертификат в приложении «Дія» невозможно получить без биометрического паспорта.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

«Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото с биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале «Дія». И, соответственно, он может быть заграничным. Мы используем транслитерацию, для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат», — отметил Баник.

При этом он отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении «Дія» COVID-сертификат для предъявления его за рубежом.