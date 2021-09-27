Freedom House: В Украине царит «частичная свобода» в интернете
- Автор:
- Олег Панфилович
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Alexander Sinn / Unsplash
Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала свой отчет об интернет-свободе различных странах мира.
Согласно документу, Украина вошла в список государств с «частично свободным интернетом». Ей вменяют блокировку страниц в соцсетях, блокирование политического, социального или религиозного контента, а также «манипуляцию общественным мнением» комментаторами в интересах власти.
Также составители рейтинга заметили в Украине введение законодательных инициатив, направленных на цензуру контента в интернете и борьбу с анонимностью в сети. Кроме того, речь идет о задержании блогеров или авторов политического контента, физические нападения на них и хакерские атаки на критиков власти и правозащитные организации.
Всего по показателям свободы в интернете Украина набрала 62 балла (100 баллов — наивысший результат). Рядом с ней расположились такие страны как Южная Корея, Бразилия, Мексика, Нигерия и Малайзия.
Самая лучшая ситуация со свободой в интернете в Исландии (96 баллов), Эстонии (94 балла), Канаде и Коста-Рике (по 87 баллов). Лучший показатель среди стран постсоветского пространства продемонстрировала Грузия (78 баллов), которая обошла такие страны как Япония, Италия и США.
Хуже всего с интернет-свободой, согласно рейтингу Freedom House, в Китае (10 баллов), Иране (16 баллов), Мьянме (17 баллов) и на Кубе (21 балл).
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