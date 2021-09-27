От 7,80 до 13,50 грн. Названы цены на газ для населения на октябрь

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Газопоставщики Украины опубликовали цены на газ для населения на октябрь.

Об этом сообщает «ГазПравда».

Годовая, фиксированная цена газа, в зависимости от компании, в октябре будет колебаться от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Отмечается, что цена газа для населения в следующем месяце по годовым тарифам останется без изменений.

Самые низкие цены (до 8 грн) установили 25 компаний. Среди них — «Агросинтез Трейдинг» (7,80 грн за кубометр), «Эвода Трейд КП Луцкводоканал» (7,88 грн), «Черкассыгаз Сбыт» и «Уманьгаз Сбыт» (7,89 грн), ГК «Нафтогаз Украины» (7,96 грн), а также «Волыньэлектросбыт» (7,98 грн).

У большинства компаний цены до 9 грн.

Самые высокие цены установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания — 13,5 грн за кубометр.

Полный список цен можно посмотреть здесь.

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