Экс-советник Кличко опубликовал расследование о заместителе мэра Поворознике. Его невестка выиграла тендеров на полмиллиарда

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Бывший советник мэра Киева Максим Бахматов опубликовал расследование о первом заместителе городского головы Николае Поворознике — фирма его тогда еще будущей невестки выиграла тендеров на полмиллиарда гривен.

Соответствующие материалы Бахматов обнародовал в понедельник, 27 сентября.

У Поворозника есть сын Юрий. В 2017 году его будущая жена Александра Ринк выступила соучредителем юридической фирмы ООО «НИДКОМ», специализация фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

С 2019 года по июль 2021 года эта компания победила в 21 тендере на сумму 565 миллионов гривен. В 2019 году заказчиком выступали городские больницы и медицинские центры, а в 2020-м — отдел образования Бучанской городской администрации.

Юрий Поворозник и Александра Ринк поженились в середине мая 2020 года, а 29 мая 2020 года Александра покинула юридическое лицо. Бахматов предполагает, что, вероятно, компанию она покинула из-за необходимости скрыть связь с Поворозником.

Что известно о Николае Поворознике? 14 апреля 2020 года СБУ провела обыски в КГГА и у Поворозника. Его обвиняли в вымогательстве взятки ($125 тысяч) через посредника у представителя компании-застройщика за влияние на решение о согласовании градостроительных условий. У Поворозника денег не нашли. У него изъяли документы об объекте застройщика, которые должны были передать чиновникам КГГА для решения вопроса. 17 апреля Кличко по просьбе самого Поворозника отстранил его от исполнения служебных обязанностей, в марте 2020 года Поворозник вернулся к своим обязанностям.

Кто такой Максим Бахматов? Это украинский предприниматель в сфере IT и инноваций, в 2015—2017 годах возглавлял Национальный экспоцентр Украины. Ранее был телеведущим, шоуменом, продюсером, в частности резидентом КВН и Comedy Club в Украине. Должность советника Виталия Кличко Бахматов занимал с сентября 2019 года. Однако 17 июля 2020 года он заявил, что оставляет свой пост, но намерен вернуться через четыре месяца — после местных выборов. На должность он не вернулся и сейчас возглавляет Офис трансформаций.