«Украина должна остаться транзитером газа»: победитель выборов в Германии Шольц прокомментировал запуск «Северного потока — 2»

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German Presidency of the Council of the EU 2020 / Flickr

Лидер партии социал-демократов, которые победили на выборах в Германии, Олаф Шольц заявил, что Украина должна оставаться транзитером газа после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Об этом он заявил на пресс-конференции 27 сентября, пишет Die Welt.

«Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, связанные с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером», — сказал Шольц.

По его словам, запуск газопровода также не должен создать проблем с обеспечением газа стран Восточной Европы. Шольц подчеркнул, что Германия «приложила значительные усилия» для надежности этих гарантий.