В Беларуси заявили, что польские пограничники пытались «вытеснить мигрантов» через дыру в заборе

Straż Graniczna / Facebook

Беларусские пограничники заявили, что якобы помешали попытке пограничников Польши в ночь на 26 сентября перебросить на территорию Беларуси группу мигрантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Беларуси.

«В ночь с 25 на 26 сентября польские пограничники попытались вытеснить очередную группу мигрантов на территорию Беларуси. Около полуночи польские силовики доставили группу беженцев на участок польско-беларусской границы в зоне ответственности пограничной заставы «Русаки» Гродненской пограничной группы, а затем с применением физической силы и служебных животных попытались заставить иностранцев перейти через границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном заграждении», — рассказали беларусские пограничники.

По их данным, силовики Польши «тщательно осматривали» личные вещи мигрантов.

«Подгоняемая агрессивной служебной собакой группа беженцев, просивших убежища, была растеряна и напугана. В спину иностранцам кричали You must go! и указывали в сторону Беларуси», — заверили в беларусском ведомстве.

Также пограничники Беларуси заявили, что «предотвратили попытку нарушения границы», поскольку «вовремя прибыли к месту происшествия».

«Оценив обстановку, польские силовики поняли, что ситуация безвыходная, и спустя еще 20 минут тщетных попыток вытеснить группу прямо на глазах беларусских пограничников, погрузили людей в служебный транспорт и уехали», — отметили в Пограничном комитете Беларуси.

Между тем Пограничная служба Польши сообщила, что в субботу, 25 сентября, на границе зафиксировали 259 попыток незаконного перехода.

«Были арестованы 18 нелегальных мигрантов: 17 граждан Ирака и гражданин Конго. Другие попытки удалось предотвратить. Кроме того, за пособничество были задержаны 6 иностранцев: 3 граждан Ирака, гражданин Индии, гражданин Сирии и гражданин России», — говорится в сообщении ведомства.