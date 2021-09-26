В Беларуси заявили, что польские пограничники пытались «вытеснить мигрантов» через дыру в заборе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Straż Graniczna / Facebook
Беларусские пограничники заявили, что якобы помешали попытке пограничников Польши в ночь на 26 сентября перебросить на территорию Беларуси группу мигрантов.
Об этом сообщается в Telegram-канале Пограничного комитета Беларуси.
«В ночь с 25 на 26 сентября польские пограничники попытались вытеснить очередную группу мигрантов на территорию Беларуси. Около полуночи польские силовики доставили группу беженцев на участок польско-беларусской границы в зоне ответственности пограничной заставы «Русаки» Гродненской пограничной группы, а затем с применением физической силы и служебных животных попытались заставить иностранцев перейти через границу сквозь проход, заранее проделанный в инженерном заграждении», — рассказали беларусские пограничники.
По их данным, силовики Польши «тщательно осматривали» личные вещи мигрантов.
«Подгоняемая агрессивной служебной собакой группа беженцев, просивших убежища, была растеряна и напугана. В спину иностранцам кричали You must go! и указывали в сторону Беларуси», — заверили в беларусском ведомстве.
Также пограничники Беларуси заявили, что «предотвратили попытку нарушения границы», поскольку «вовремя прибыли к месту происшествия».
«Оценив обстановку, польские силовики поняли, что ситуация безвыходная, и спустя еще 20 минут тщетных попыток вытеснить группу прямо на глазах беларусских пограничников, погрузили людей в служебный транспорт и уехали», — отметили в Пограничном комитете Беларуси.
Между тем Пограничная служба Польши сообщила, что в субботу, 25 сентября, на границе зафиксировали 259 попыток незаконного перехода.
«Были арестованы 18 нелегальных мигрантов: 17 граждан Ирака и гражданин Конго. Другие попытки удалось предотвратить. Кроме того, за пособничество были задержаны 6 иностранцев: 3 граждан Ирака, гражданин Индии, гражданин Сирии и гражданин России», — говорится в сообщении ведомства.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Польша в начале августа усилила охрану границы с Беларусью. 2 сентября президент Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с нелегальной миграцией. К таким мерам Польша прибегла впервые за 30 лет.