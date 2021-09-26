Школы Одессы будут работать в обычном режиме благодаря вакцинации 80% работников. Область — на дистанционной форме

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В Одессе в школах вакцинировались 80% работников, поэтому с понедельника, 27 сентября, продолжат работу в штатном режиме.

Об этом заявила на своей странице в Facebook глава городского департамента образования Елена Буйневич.

«Завтра в Одессе будут работать очно все учебные заведения», — написала она.

Отметим, ранее Буйневич сообщала, что после введения «желтой» зоны 23 сентября в девяти городских школах — №№ 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и Европейском лицее — не были вакцинированы 80% работников. Однако они работали в обычном режиме, поскольку непривитые сделали ПЦР-тесты.

По состоянию на 24 сентября, не имели 80% вакцинированных работников только Европейский лицей и 51 школа, а уже сегодня, 26 сентября, все достигли необходимого показателя вакцинации.

В то же время в Одесской области, согласно данным главы облдепартамента образования Александра Лончака по состоянию на 24 сентября, вакцинированы были только 63,20% работников школ.

«408 школ имеют менее 80%, из них 11 начальных работают очно, 10 специальных тоже очно. То есть, с использованием дистанционных технологий должны работать 384 учреждения общего среднего образования области», — сообщал он.