Парламентские выборы в Германии: экзитполы объявили предварительные результаты
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Herman / Flickr
В Германии завершилось голосование на выборах в Бундестаг.
Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные результатов экзитполов, кандидат в канцлеры Германии Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет и представитель от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц получают примерно одинаковое количество голосов избирателей — по 25%.
На третьем месте — партия «Союз-90/Зеленые» с 15% голосов, партия «Альтернатива для Германии» и «Свободная демократическая партия» (СвДП) набрали по 11% голосов.
По данным экзитполов социологической службы Infratest dimap, в парламент также проходит «Левая партия», за нее проголосовали 5% избирателей.
- Действующий канцлер Германии, политик от ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны более 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании. После ухода с поста она будет получать ежемесячно €15 тысяч пенсии
- Рейтинг консервативного блока канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС упал до рекордного уровня. За предыдущий месяц блок потерял 7% поддержки и сейчас за него готовы проголосовать около 20% немцев.