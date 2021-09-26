Парламентские выборы в Германии: экзитполы объявили предварительные результаты

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Herman / Flickr

В Германии завершилось голосование на выборах в Бундестаг.

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные результатов экзитполов, кандидат в канцлеры Германии Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет и представитель от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц получают примерно одинаковое количество голосов избирателей — по 25%.

На третьем месте — партия «Союз-90/Зеленые» с 15% голосов, партия «Альтернатива для Германии» и «Свободная демократическая партия» (СвДП) набрали по 11% голосов.

По данным экзитполов социологической службы Infratest dimap, в парламент также проходит «Левая партия», за нее проголосовали 5% избирателей.