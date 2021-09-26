«Пришло время открыть новую эру доверия и мира». Генсек ООН призвал мир уничтожить все ядерное оружие

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мир уничтожить ядерное оружие.

Об этом он написал на своей странице в Twitter 26 сентября, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

«Почти 14 тысяч единиц ядерного оружия хранятся во всем мире. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению», — подчеркнул Гутерреш.

По мнению генсека ООН, сейчас пришло время навсегда «развеять облако ядерного конфликта», уничтожить ядерное оружие в мире и «открыть новую эру доверия и мира».