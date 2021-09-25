В Мьянме на протесты против военной хунты вышли буддийские монахи

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В столице Мьянмы городе Мандалай десятки буддийских монахов вышли на акцию протеста против военной хунты и требуют освободить политических заключенных. Акция протеста состоялась в субботу, 25 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Монахи, которые любят правду, находятся на стороне народа», — заявил один из руководителей протеста.

Отметим, что 19 сентября военные хунты расстреляли баптистского пастора. В целом в течение нескольких месяцев хунта разоряет буддийские и христианские храмы в стране: отбирают храмовые здания, а имущество уничтожают.

DW пишет, что Мьянма — преимущественно буддистская стране и монахов там считают моральным авторитетом. В прошлом они уже организовали сопротивление военным правительствам.