В Мьянме на протесты против военной хунты вышли буддийские монахи
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В столице Мьянмы городе Мандалай десятки буддийских монахов вышли на акцию протеста против военной хунты и требуют освободить политических заключенных. Акция протеста состоялась в субботу, 25 сентября.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Монахи, которые любят правду, находятся на стороне народа», — заявил один из руководителей протеста.
Отметим, что 19 сентября военные хунты расстреляли баптистского пастора. В целом в течение нескольких месяцев хунта разоряет буддийские и христианские храмы в стране: отбирают храмовые здания, а имущество уничтожают.
DW пишет, что Мьянма — преимущественно буддистская стране и монахов там считают моральным авторитетом. В прошлом они уже организовали сопротивление военным правительствам.
- 1 февраля 2021 года в Мьянме произошел переворот. Власть в стране захватили армия и генерал Мин Аун Хлайн. Военные выступили против главы правительства Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах в ноябре 2020 года. Военные задержали членов правительства, ввели военный режим и заблокировали соцсети. В стране начались масштабные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Массово стрелять в гражданских силовики начали 28 февраля. Военные и полиция уже убили более 700 человек.
- 1 августа после переворота военный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.