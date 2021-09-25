Комиссия журнала Lancet распустила группу ученых, которые исследовали происхождение COVID-19

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Barcroft Media / Contributor

Комиссия общемедицинского журнала The Lancet распустила группу ученых, которые исследовали происхождение коронавируса. Глава комиссии пояснил решение возможным конфликтом интересов из-за связей исследователей с организацией EcoHealth Alliance.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу комиссии и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса.

По данным издания, организация EcoHealth Alliance, которая базируется в Нью-Йорке, ранее использовала американские средства для исследования коронавируса у летучих мышей совместно с Институтом вирусологии в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.

Кроме этого, глава организации EcoHealth Alliance Питер Дасзак — противник версии происхождения коронавируса из лаборатории. Он раньше посещал Ухань в составе международной группы экспертов ВОЗ для выявления происхождения ковида. Организация впоследствии опубликовала полную версию доклада экспертов, в которой те назвали его утечку из лаборатории «крайне маловероятной».

Доктор Сакс сказал, что комиссия Lancet продолжит изучение происхождения коронавируса. Соответствующий отчет будет опубликован в середине 2022 года, но он будет расширенным: включать данные других экспертов по проблемам в сфере биобезопасности. По его словам, все больше лабораторий владеют технологиями для воспроизведения или создания новых вирусов, но не все они придерживаются правил и стандартов безопасного проведения экспериментов.