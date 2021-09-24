На суде по делу Стерненко обнародовали результаты экспертиз. Они опровергают показания активиста

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Синиця Олександр / УНІАН

В Одессе 24 сентября в Приморском районном суде по делу активиста Сергея Стерненка, обвиняемого в умышленном убийстве, допросили экспертов Киевского бюро судмедэкспертизы Владимира Зосименко и Александра Михайленко. Они заявили, что Стерненко при нападении мог поранить себя сам, и объяснили, где мог получить смертельные травмы напавший на него Иван Кузнецов.

Об этом сообщает издание «Ґрати».

В частности, эксперты считают, что повреждения на пальцах, запястье и кисти, которые Стерненко получил во время схватки, образовались от 3—4 ударов острым предметом (ножом) и могли быть нанесены самим активистом.

В подтверждение этому эксперты отметили, что у нападавших не нашли нож, который, по словам Стерненко, один из них затем якобы спрятал, также не было крови на пакете, который Стерненко при нападении держал в левой руке.

Кроме этого, эксперты отметили, что на ремешке часов Стерненко обнаружили надрез, сделанный под таким углом, который исключает повреждения во время драки. Активист заявил, что когда часы снимали с его раненой руки, они были целыми, и якобы это зафиксировано на видео.

Другим вопросом, по которому допрашивали экспертов, было место получения Кузнецовым смертельной раны. От этого зависит квалификация дела — самооборона или умышленное убийство.

По мнению экспертов, напавший на активиста получил ножевой удар в сердце там же, где его потом нашли. Поскольку примерно через 19—21 секунду после нанесения травмы он потерял 30% объема циркулирующей крови и потерял сознание, то не мог пробежать 100 метров, якобы спасаясь от Стерненко.

Также эксперты обратили внимание на горизонтальную рану правого плеча у Кузнецова, которую, как они считают, он мог получить только после удара в сердце, но перед тем как потерял сознание и упал. Примерно через 4 минуты Кузнецов умер от резкой кровопотери.

В то же время Стерненко настаивает, что только ранил Кузнецова, который затем убежал, а сам он получил порез руки во время самообороны.

Адвокаты активиста подвергли сомнению выводы экспертов, поскольку результаты расчетов, на которые те ссылаются, получены благодаря компьютерной модели количества вытекающей крови, а сама программа предназначена для инженерного анализа и подготовки производства, а не для медицины.