В России заявили о задержании гражданина Узбекистана с наркотиками. Он якобы «выполнял задание от Украины»

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В ФСБ России заявили, что на российско-украинской границе задержали гражданина Узбекистана с наркотиками. Он якобы выполнял задание украинских правоохранителей.

Об этом пишет РБК.

В ведомстве рассказали, что мужчину поймали при попытке нелегально пересечь границу в Брянской области России. Во время обыска у него нашли специальные скрытые средства с возможностью аудио- и видеозаписи и также похожее на наркотики вещество.

ФСБ заявила, что гражданин Узбекистана якобы с 2019 года тайно сотрудничает с украинскими правоохранителями. Он должен был выявить схему нелегального пересечения границы из Украины в Россию и найти ее организаторов. Однако что-то якобы пошло не так, и для поддержания легенды ему самому пришлось пересечь границу.

В российской ФСБ отметили, что Украина уже якобы признала факт нарушения и попросила вернуть мужчину обратно.