В ЕС и Великобритании поддержали закон о деолигархизации
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / EU-Ukraine Cooperation
В Европейской комиссии и Великобритании заявили, что поддерживают закон о деолигархизации.
Об этом сообщили представитель Еврокомиссии Петер Стано и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
«Мы отдаем должное попыткам президента Зеленского противодействовать этому феномену и влиянию олигархов, который является очень значительным в экономической и политической жизни Украины. По нашему мнению, это шаг вперед, но, конечно, надо будет посмотреть, как он будет имплементирован. Также мы хотели бы видеть укрепление уже существующих институтов», — подчеркнул Стано.
Он также отметил, что в ЕС пока не рассматривают возможность ввести санкции против украинских олигархов, которые попадут в реестр. Стано заявил, что у Украины и ЕС есть инструмент для преодоления коррупции — Соглашение об ассоциации.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс тоже поддержала закон, но отметила, что нужно достичь еще ряда условий в направлении деолигархизации.
«Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа», — отметила она.
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут общаться с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.
- На следующий день выяснилось, что нардепы поддержали взаимоисключающие поправки. Поправка 398 определяет, что вносить олигархов в реестр будет Нацагентство по предупреждению коррупции по представлению комиссии. В то же время нардепы поддержали и поправку 406, которая определяет, что реестр олигархов будет вести Совет нацбезопасности и обороны. Эти поправки являются взаимоисключающими. Теперь депутаты пытаются решить, как убрать эту коллизию.