В ЕС и Великобритании поддержали закон о деолигархизации

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

В Европейской комиссии и Великобритании заявили, что поддерживают закон о деолигархизации.

Об этом сообщили представитель Еврокомиссии Петер Стано и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Мы отдаем должное попыткам президента Зеленского противодействовать этому феномену и влиянию олигархов, который является очень значительным в экономической и политической жизни Украины. По нашему мнению, это шаг вперед, но, конечно, надо будет посмотреть, как он будет имплементирован. Также мы хотели бы видеть укрепление уже существующих институтов», — подчеркнул Стано.

Он также отметил, что в ЕС пока не рассматривают возможность ввести санкции против украинских олигархов, которые попадут в реестр. Стано заявил, что у Украины и ЕС есть инструмент для преодоления коррупции — Соглашение об ассоциации.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс тоже поддержала закон, но отметила, что нужно достичь еще ряда условий в направлении деолигархизации.

«Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, необходимы полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и, конечно, судебная реформа», — отметила она.