США разрешили Коломойскому продать недвижимость в Техасе, чтобы выплатить налоговые долги
- Автор:
- София Телишевская
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Исаев Сергей / УНИАН
США разрешили компании украинского олигарха Игоря Коломойского продать «замороженное» здание в Техасе, чтобы за прибыль выплаты налоговые долги.
Так, федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и позволила олигарху продать здание в Далласе, пишет «Радио Свобода».
В этом здании когда-то располагалась компания Electronic Data Systems, основанная бывшим кандидатом в президенты США Россом Перо.
Покупателем выступила северо-техасская компания по недвижимости Centurion American, которая заплатила Коломойскому 23,3 миллиона долларов. Продажа будет завершена 27 сентября.
Дело в том, что на это здание наложено более 425 тысяч долларов долга, пени и выплат в пользу местной общины.
После выплаты долгов и налогов остальная прибыль от продажи будет помещена на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет руководить американское правительство.
В прошлом году Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского, помимо прочего, в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из ПриватБанка в Украине. Как утверждается, все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег. В то же время Коломойский отвергает все обвинения.
- ПриватБанк национализировали 18 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 миллиардов гривен. Американская компания Kroll по итогам аудита установила, что до национализации ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 миллиарда. Бывшие акционеры — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и вернуть банк.
- ПриватБанк считает, что бывшие его владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли почти $800 миллионов. Также в финучреждении заявляли, что бизнесмены скупили активы в США (недвижимость и компании) на сотни миллионов долларов за счет фиктивных займов, которые ПриватБанк выдавал компаниям бизнесменов.