В США осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин обжаловал приговор

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Бывший полицейский Дерек Шовин, приговоренный к лишению свободы на 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию на судебное решение.

В прошении о пересмотре дела Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен, пишет Reuters.

Так, экс-полицейский утверждает, что во время разбирательства были допущены ошибки присяжными и прокуратурой, а также судом при рассмотрении его дела.

Еще одной причиной назван отказ суда изолировать членов коллегии присяжных и убедить их избегать всех средств массовой информации, в результате чего присяжные подверглись запугиваниям и «давлению на расовой почве». Также Шовин обвинил государство в предвзятости.

Напомним, судебный приговор Дереку Шовину был вынесен в штате Миннеаполис в июне, в настоящее время экс-полицейский отбывает свой срок. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), в непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.