В США осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин обжаловал приговор
- Автор:
- София Телишевская
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munshots / Unsplash
Бывший полицейский Дерек Шовин, приговоренный к лишению свободы на 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию на судебное решение.
В прошении о пересмотре дела Шовин указал 14 причин, по которым его приговор должен быть пересмотрен, пишет Reuters.
Так, экс-полицейский утверждает, что во время разбирательства были допущены ошибки присяжными и прокуратурой, а также судом при рассмотрении его дела.
Еще одной причиной назван отказ суда изолировать членов коллегии присяжных и убедить их избегать всех средств массовой информации, в результате чего присяжные подверглись запугиваниям и «давлению на расовой почве». Также Шовин обвинил государство в предвзятости.
Напомним, судебный приговор Дереку Шовину был вынесен в штате Миннеаполис в июне, в настоящее время экс-полицейский отбывает свой срок. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), в непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть.
- В конце марта в США начался суд над главным подозреваемым в убийстве Джорджа Флойда, чья гибель привела к массовым протестам 25 мая 2020 года после появления видео, на котором полицейский душил коленом безоружного афроамериканца, пока тот не умер.
- 11 марта подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда полицейскому Дереку Шовену выдвинули новые обвинения. Кроме обвинения в убийстве второй степени, теперь его также обвиняют в убийстве третьей степени. Эксперты говорят, что новое обвинение легче доказать в суде, но оно предусматривает меньшее наказание.
- Власти Миннеаполиса выплатили $27 миллионов семье Джорджа Флойда для урегулирования гражданского иска по его убийству.