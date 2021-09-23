Прогноз погоды: в Украину идет потепление, но синоптики предупреждают о сильном ветре

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В конце недели в Украине ожидается дождливая и ветреная погода, однако сильный порывистый ветер принесет украинцам потепление.

По прогнозу Sinoptik.ua, в пятницу в Украине будет преобладать облачная погода, пройдут дожди и будет довольно прохладно. Ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с. В субботу температура воздуха станет выше, но местами будет дождь. В воскресенье солнца над страной станет больше, температура воздуха будет повышаться, на юге и на Закарпатье до +23 °С. В остальных регионах будет умеренно тепло — от +14 до +19 °С.

На западе страны в пятницу столбик термометра покажет +13...+16 °С, ожидаются дожди, западный и северо-западный ветер с порывами до 24 м/с. В выходные — до +22 °С, переменная облачность. На Закарпатье будет солнечно, температура днем до +23 °С. В понедельник на Закарпатье и в Черновицкой области сохранится теплая погода, а в Волынской и Тернопольской областях дневная температура не превысит +15 °С.

В Карпатах в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с. В выходные значительно потеплеет, в Ивано-Франковске до +21 °С.

На востоке Украины в пятницу солнца будет мало, местами пройдут дожди, дневная температура +14...+15 °С, в Харьковской области +11 °С, усиление южного ветра до 7 м/с с порывами до 24 м/с. В выходные немного потеплеет — до +15...+18 °С, но снова пойдет дождь. В понедельник иногда будет капать дождь, днем +15 °С.

В южных областях Украины в конце рабочей недели днем будет +15...+16 °С, дожди, ожидается юго-западный ветер с порывами до 24 м/с. В субботу и воскресенье — комфортная температура воздуха, до +23 °С, без осадков. Солнца станет больше, но ветер с запада и северо-запада порой будет нагонять тучи.

В центре страны в пятницу местами дождь, днем ожидается +11...+14 °С, ветер западных направлений до 8 м/с с порывами до 24 м/с. В выходные будет значительно теплее — до +19 °С. Исключение — Полтавская область, там до +14 °С. В субботу пройдет дождь в Полтавской и Черкасской областях. В начале следующей недели дневная температура воздуха будет не выше +15 °С, но солнца станет больше.

На севере Украины в пятницу будет до +14 °С, в Сумской области — до +9 °С. Дождливо, ожидается усиление скорости ветра до 15—24 м/с. В выходные в Черниговской и Сумской областях +13...+14 °С, в Киевской и Житомирской +15...+17 °С, облаков станет меньше, солнце будет появляться чаще.

В Киеве в пятницу днем +13 °С, сильный ветер с порывами до 15—24 м/с. Временами будет идти дождь. В выходные пасмурно с прояснениями, ветер немного успокоится, дождь прекратится. В воскресенье потеплеет до +15 °С, солнца станет больше, но возможен небольшой мелкий дождь. Начало рабочей недели встретит киевлян ясным утром. Дневная температура воздуха до +14 °С.

Отдельно синоптики предупредили о начале поры осенних туманов. Обычно они бывают утром, в низинах и около водоемов. В пятницу и субботу утренние туманы накроют западные, восточные и северные области.