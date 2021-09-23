Зеленский назвал закон о деолигархизации «историческим шансом» и рассказал о давлении на депутатов
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие закона о деолигархизации «историческим шансом» на построение чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Однако до его принятия на депутатов давили и шантажировали.
Соответствующий пост он сделал в Facebook в день принятия закона, 23 сентября.
«Благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят», — заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет, а для олигархов путь один — «стать чистым бизнесом».
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.