Украина объявила о создании водородного коридора в Германию. Это позволит загрузить украинскую ГТС

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Немеш Янош / УНИАН

Оператор газотранспортной системы Украины сообщил о создании совместного с Чехией, Германией и Словакией водородного коридора. Страны планируют поставлять водород из Украины в Германию.

Об этом пишет пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Совместная инициатива «Центральноевропейский водородный коридор» направлена на создание водородной «магистрали» в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород с производственных предприятий к потребителям водорода в Чешской Республике и Словакии», — говорится в сообщении.

Участниками проекта стали компании-операторы ГТС этих четырех стран: EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии), Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

Оператор ГТС Украины

Организаторы считают, что для создания такого коридора нужно перепрофилировать действующую газовую инфраструктуру, а также установить новые водородные трубопроводы.

«Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродной нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследование этих возможностей уже сегодня. Водород — это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики», — отметил заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

В случае успешного завершения проекта украинская ГТС будет иметь работу, если Россия решит прекратить транзит газа через территорию Украины после 2024 года.