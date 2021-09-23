Глава Минздрава Ляшко назвал условие отмены карантина весной: Если большинство вакцинируется до Нового года

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Міністерство охорони здоров'я України

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут отменить уже весной 2022 года, однако есть условие — большинство граждан должны привиться от коронавируса до Нового года.

Об этом он заявил во время форума «Креативная Украина 2021», который начался в четверг, 23 сентября.

У Ляшко спросили, когда в Украине может закончиться карантин. На что он ответил: «Если вакцинируемся до Нового года — весной сможем спокойно жить без карантина». В качестве примера министр привел Великобританию, где вакцинировано 70% населения — 19 июля в Англии отменили все внутренние ограничения и позволили жизнь без масок.