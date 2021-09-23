Мама девочки с «взглядом искоса» продает изображения дочери как NFT

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Мама Хлои Клемм — маленькой девочки, изображение которой стало интернет-мемом, продает оригинальное фото дочери за тысячи долларов на аукционе.

Об этом сообщает BBC.

Хлоя Клемм, которой сейчас 10 лет, стала интернет-мемом в сентябре 2013-го, когда ее мама Кэти опубликовала видео, в котором две ее дочери отреагировали на поездку-сюрприз в Диснейленд.

Одна из девочек, Лили, начала плакать, а двухлетняя Хлоя «сделала свою милую гримасу с выступающими зубами и взглядом искоса». Видео посмотрели больше 2 миллионов раз, а картинка с тех пор стала популярным мемом для всех, кто выражает обеспокоенность. Скоро ее продадут как токен.

NFT предоставляет цифровой сертификат собственности на произведения и позволяет продавать оригинальные версии популярного онлайн-контента, например, вирусные мемы и твиты, словно они — физические произведения искусства.

Во многих случаях владелец может сохранить авторское право на свое произведение и продолжать продавать его копии, но покупатель обладает первоисточником. Некоторые люди сравнивают это с приобретением копии произведения с автографом, а коллекционеры говорят, что ценят «право хвастаться» оригиналом.

Госпожа Клемм сказала, что как только узнала о NFT-рынке, сразу решила продать изображение: «Это хорошая возможность, особенно если существует фанат Хлои, который любит этот мем — он получит возможность владеть оригиналом. Даже Хлоя сказала, что это «довольно круто» — типичная реакция 10-летнего ребенка».

Кейти Клемм планирует потратить деньги, заработанные на продаже, на образование дочери: «Хлоя говорит, что хотела бы купить лошадь и построить Мир Уолта Диснея, а я бы просто хотела обеспечить ей учебу в колледже».