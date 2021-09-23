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Рада приняла законопроект о деолигархизации. Какие новые правила установят для олигархов

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

УНІАН / Кузьмин Александр

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов.

За соответствующее решение проголосовали 279 нардепов.

229 голосов дала фракция «Слуга народа», 18 голосов — фракция «За майбутнє», 15 — «Довіра», 11 — «Голос», а также еще поддержали законопроект 6 внефракционных нардепов.

Голосование проходило по сокращенной процедуре. Поэтому Рада рассмотрела лишь 13 поддержанных комитетом поправок вместо более 1 200. Оппозиционные фракции заявляли, что таким образом в стране устанавливается диктатура.

Сам же закон заработает через шесть месяцев после его официального опубликования.

Документ предусматривает создание реестра олигархов, который будет составлен Советом нацбезопасности и обороны. Туда будут вносить людей в случае соответствия определенным критериям:

В случае попадания в этот реестр олигархи подпадут под ряд запретов. Они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию.

Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут иметь общение с олигархом. В случае непредоставления такой декларации им грозит увольнение.