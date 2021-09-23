Рада перенесла голосование за «налоговый» законопроект. А деолигархизацию будут рассматривать до конца дня

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Струмковський Владимир / УНИАН

Верховная Рада решила перенести на 10 дней голосование за «налоговый» законопроект. Но законопроект о деолигархизации будут рассматривать до конца дня.

Об этом сообщил глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, пишет Интерфакс.

«Как было анонсировано, законопроект 5600 сегодня не будет рассматриваться», — отметил он.

Накануне в «Слуге народа» начали собирать подписи для того, чтобы рассмотреть этот документ по спецпроцедуре. В связи с этим рассмотрение законопроекта состоится не менее чем за 10 дней.

В то же время, Рада продлила заседание до конца дня для того, чтобы успеть проголосовать за законопроект о деолигархизации. За соответствующее решение проголосовали 288 нардепов. После этого первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук объявил о перерыве.