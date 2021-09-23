Британия призвала Макрона «овладеть собой» на фоне создания оборонного партнерства AUKUS

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Thierry Chesnot / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал правительству Франции «взять себя в руки и оставить его в покое» из-за разрыва военного контракта по строительству дизельных подводных лодок для Австралии.

Об этом Джонсон заявил во время визита в Вашингтон, пишет The Guardian.

«Я думаю, что уже самое время некоторым из наших дорогих друзей в мире овладеть собой и оставить меня в покое», — отметил британский премьер, назвав AUKUS важнейшим шагом для глобальной безопасности.

«Это — три союзника, которые мыслят одинаково, стоят бок о бок, создавая новое партнерство ради обмена технологиями. Оно не пытается кого-то оттолкнуть, оно не враждебно Китаю. Оно существует для укрепления связей и дружбы между тремя странами», — отметил Джонсон.

Несколько позже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что согласился вернуть французского посла в США. Это произошло после разговора с главой Белого дома Джо Байденом. Зато последний пообещал не исключать Париж из ключевых будущих оборонных решений в Индо-Тихоокеанском регионе.