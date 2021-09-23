В США после дополнительных исследований одобрили бустерную дозу Pfizer для уязвимых категорий

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) одобрило применение третьей дозы вакцины от Pfizer/BioNTech для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для некоторых американцев из группы высокого риска.

Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на сайте FDA.

«Это решение показывает, что FDA в вопросах применения вакцин против COVID-19 возлагается на науку, а также на актуальные данные», — отметили в ведомстве.

Окончательное решение было принято после изучения научных выводов, а также обсуждений с участием независимых внешних экспертов.

Регулятор отметил, что бустерная доза должна применяться через шесть месяцев после второй инъекции вакцины Pfizer. Ее рекомендуют в первую очередь людям старше 65 лет, а также младшим лицам с высоким риском тяжелого течения болезни и тем, кто в работе контакт с инфицированными COVID-19.

Препарат компании Pfizer — это первая вакцина от коронавируса, которая получила полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам, а не в связи с чрезвычайной ситуацией.