Кабмин выпустит облигации на 20 млрд гривен для финансирования программы ипотеки в Украине
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Кабинет министров одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен — для финансирования программы доступной ипотеки для украинцев.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 22 сентября.
«Чтобы больше граждан могло воспользоваться программой президента [«Доступная ипотека»], правительство увеличит ресурс Укрфинжилья уже в 2021 году. Проектом предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд гривен», — рассказал он.
По мнению Шмыгаля, эти средства позволят обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем.
Отдельно премьер-министр отметил, что обеспечение украинцев жильем является приоритетным вопросом социальной важности для государства.
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