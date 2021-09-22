Сергей Шефир впервые прокомментировал покушение на себя: Цель — запугать высший эшелон власти

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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир впервые прокомментировал покушение на себя, которое произошло 22 сентября. Причин не понимает, однако целью называет попытку запугать «высший эшелон власти».

Об этом он заявил во время брифинга 22 сентября.

«Не понимаю причин, понимаю, что ехали, вдруг раздались выстрелы, ранения водителя. Водитель молодец, поехал дальше на спущенном колесе еще 5 км. Было жутко, тут же позвонил в полицию. Я остановил прямо на дороге скорую, забрали водителя. [...] По моему мнению, целью было запугать высший эшелон власти, но президента Зеленского не запугаешь», — отметил Шефир.

Помощник Зеленского во время брифинга несколько раз обратил внимание на то, что внутри президентской команды нет никаких конфликтов, поэтому эту версию в качестве причины для покушения он назвал «идиотской».

Шефир пояснил, что ездил на служебном небронированном авто студии «Квартал», часто сам был за рулем, охраны у него не было. Шефир добавил, что пострадал его личный водитель, который с ним уже 8—10 лет и не является государственным служащим.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что одной из целей выстрелов было остановить автомобиль, однако водитель ехал дальше и доехал до парковки супермаркета.

«Если бы авто остановилось, то последствия были бы однозначно трагическими. Тот фактор, что водитель выехал из зоны обстрела, был фактором, который спас жизни», — пояснил Монастырский.

Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко добавил, что водитель до того, как уехать на скорой, показал правоохранителям, откуда стреляли.

Отметим, что водитель находится в больнице «Феофания», угрозы для его жизни нет.