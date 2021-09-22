В Харьковской области 99% госпитализированных детей инфицированы штаммом «Дельта»
- Автор:
- София Телишевская
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Gabriel Kuchta / Stringer
В Харьковской области среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больницах, только 4% прошли вакцинацию от коронавируса, благодаря чему у них болезнь проходит в легкой форме.
Об этом на брифинге заявил глава департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов, пишет Укринформ.
По его словам, в детской инфекционной больнице лечатся 127 детей, а медучреждение заполнено на 43%.
«У 99% — штамм «Дельта». Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие больные — дети», — подчеркнул Хаустов и добавил, что наглядно видит, как вакцинированые пациенты легче преодолевают болезнь.
«Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированы. Они легче переносят заболевания. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных — стремительное нарастание побочных осложнений», — резюмировал глава ОГА.
Директор областной клинической больницы Владимир Ярош, который тоже присутствовал на брифинге, заявил, что в его заведении сейчас 153 пациента при наличии 240 мест. Из этого числа 16 человек прошли вакцинацию, только у одного из них наблюдается осложнение болезни.
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