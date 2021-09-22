Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство и назвал исключения

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американцами украинского происхождения пообещал ввести двойное гражданство.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев в Америке», — отметил президент и добавил, что такая функция будет работать не для всех стран.

«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», — пояснил глава государства.

По словам Зеленского, сейчас в Украине необходимо «восстановить историю, справедливость и уважение к многовековому и многонациональному государству». Причем восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами, среди которых президент упомянул строительство дорог.

«У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке. Мы должны «вылизать» наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, — это и есть уважение к истории нашей страны», — резюмировал Зеленский.