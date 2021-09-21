Выборы в Госдуму России: партия Путина вновь получила конституционное большинство

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Фото с сайта Дарьи Марченко / dashart

Центральная избирательная комиссия России по итогам подсчета голосов на выборах назвала предварительное количество мест, которое получили партии в Госдуме. Путинская «Единая России» опять получила конституционное большинство.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутатские мандаты распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 324 места;

Коммунистическая партия Российской Федерации — 57 мест;

«Справедливая Россия – За правду» — 27 мест;

«Либерально-демократическая партия России» — 21 место;

«Новые люди» — 13 мест.

«Гражданская платформа», «Родина» и «Партия Роста» получили по одному месту, а самовыдвиженцы пять мест.

Кроме этого, по предварительным итогам ЦИК, «единороссы» получили 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Партия Владимира Путина и дальше сможет принимать федеральные законы без поддержки других партий, вносить изменения в конституцию, преодолевать вето президента, а также определять состав руководящих органов Госдумы и ее комитетов.