В Индии сотрудника ЦРУ атаковали устройством, вызывающим «гаванский синдром»
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс узнал, что один из членов его команды во время визита в Дели в начале сентября подвергся атаке неизвестным устройством, которое вызывает так называемый «гаванский синдром». Из-за этого чиновника пришлось госпитализировать.
Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на три источника, которые знакомы с вопросом.
«Инцидент встревожил американское правительство и заставил Бернса «кипеть» от гнева», — рассказал один из собеседников и добавил, что в ЦРУ восприняли это как прямой сигнал Бернсу, что никто не застрахован от атак, в частности, лица из личного окружения руководителя разведки.
Это не первый случай, когда неизвестным оружием был атакован представитель близкого круга высокопоставленного чиновника администрации.
В прошлом месяце Камала Харрис отложила визит во Вьетнам после сообщения американского посольства о случаях «гаванского синдрома» среди его сотрудников.
Тем не менее, ситуация в Индии может иметь громкие последствия, ведь график директора ЦРУ сохраняется в тайне. «Поэтому в официальных кругах США существует глубокая обеспокоенность по поводу того, как злоумышленники могли узнать о визите и спланировать такую атаку», — говорится в сообщении.
- В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Вскоре это получило название «гаванский синдром».
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Позже пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 миллионов.
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