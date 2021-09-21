Великобритания выдвинула обвинения третьем россиянину по делу об отравлении Скрипалей — генерал-майору ГРУ

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Metropolitan Police

В деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании предъявлены обвинения третьему россиянину — Денису Сергееву. Вероятно, он причастен к отравлениям в Солсбери, в результате которых три человека были в критическом состоянии и один умер.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные британской полиции.

Правоохранители считают, что Сергеев действовал как наземный командующий операцией и был старшим членом группы российского ГРУ. Он также был связан с другой «деятельностью» по всей Европе.

Сергеев — 50-летний генерал-майор и занимал высокий пост в разведке в подразделении 29155 — эта группа якобы отвечает за подрывные действия и убийства. Он присоединился к команде после службы в российском спецназе.

2 марта 2018 года группа ГРУ прибыла в Британию. Анатолий Чепига («Александр Петров») и Александр Мишкин («Руслан Боширов») прибыли в лондонский аэропорт «Гатвик». Сергеев (документы у него были на «Сергея Федотова») прибыл раньше их в тот же день, но в аэропорт «Хитроу».

В воскресенье, 4 марта, Чепига и Мышкин отправились в Солсбери, чтобы нанести боевой яд «Новичок» на ручку входной двери в доме Скрипалей, а Сергеев все время оставался в Лондоне. Полиция сообщает, что теперь у них есть доказательства того, что эти люди действовали как одна команда, и все трое несколько раз встречались в Лондоне в те выходные. Однако полиция просит общественность связаться, если у них есть какие-либо подробности о передвижении Сергеева в Лондоне.

«Теперь у нас есть доказательства, связывающие их с ГРУ. Все трое — опасные личности», — сказал Дин Хэйдон, помощник комиссара столичной полиции и старший национальный координатор по борьбе с терроризмом.

Сергеев, которому примерно 50 лет, предположительно находится в России, как и двое других подозреваемых. Роль и его личность раскрыли в Bellingcat еще в феврале 2019 года, а некоторые из его перемещений и телефонных контактов были подробно описаны в совместном расследовании с BBC. Полиция назвала процесс сбора доказательств его причастности «сложным, но эффективным».

Против Сергеева, Чепиги и Мышкина предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства, покушения на убийство, причинении тяжких телесных повреждений, а также в применении и хранении химического оружия.

Но это не все относительно Сергеева. Власти Болгарии заявляют, что он и двое других мужчин из подразделения 29155 зарегистрировались в гостиницах столицы Софии в апреле 2015 года, настаивая на номерах с видом на подземную автостоянку. Затем при расследовании отравления «Новичком» болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева прокуратура пересмотрит камеры видеонаблюдения и зафиксирует, как неизвестный человек приближался к машине Гебрева, а также его сына и делового партнера. Вероятно, он намазал ручки авто «Новичком». Сергеев покинул страну 28 апреля — в день отравления Гебрева. Возможно, он и был человеком, пойманным камерой видеонаблюдения на автостоянке.