С 23 сентября Украина перейдет в «желтую» зону карантина. Какие ограничения вводят

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С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен «желтый» уровень эпидемической опасности.

Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает правительственный портал.

Согласно постановлению Кабмина, всюду будут действовать следующие ограничения:

запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра или наполненностью залов более двух третей мест;

за одним столиком в заведениях питания может сидеть не более четырех человек;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей в расчете один человек на 10 кв. метров.

В то же время, ограничения «желтого» уровня эпидопасности не будут применяться, если все посетители и не менее 80% работников заведений будут иметь хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников следует пользоваться международными свидетельствами, «желтыми» или «зелеными» внутренними COVID-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате (72 часа) ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.

Что касается образовательного процесса, то учебные заведения будут работать при условии наличия не менее чем у 80% сотрудников хотя бы одной прививки. Смягчение этой нормы на заседании не рассматривали.

Накануне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что в «красную» зону могут попасть Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, впрочем, пока все находятся в «желтой зоне».