О «Железном куполе» говорить еще рано: Зеленский не подтвердил передачу Украине системы ПРО от США
- Автор:
- София Телишевская
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в СМИ звучали «сигналы» о поддержке США ракетной программы Украины, но пока рано говорить о предоставлении системы «Железный купол» (Iron Dome).
Об этом он сказал в комментарии каналу «Дом».
«Мы из СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины. Имею в виду, что о «Железном куполе» рано еще говорить, тем не менее вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты от нашей поездки точно будут, причем серьезные», — сказал глава государства.
Он также отметил, что ожидает приезда в Украину делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.
Напомним, 14 сентября издание Politico, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая Iron Dome. В Офисе президента Украины подтвердили возможное получение системы «Железный купол».
Но пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США системы «Железный купол», но и не опровергла ее.
- Система «Железный купол» от израильской компании Rafael и американской Raytheon зарекомендовала себя как одна из самых эффективных в мире «убийц» ракет малой дальности (от 4 до 70 км). Израиль с 2011 года этой системой успешно отражает ракетные атаки из сектора Газа и Ливана. Однако система дорогая в эксплуатации — примерная стоимость запуска одной ракеты-перехватчика $80 тысяч. Пуск 20 ракет всей установки — $1,6 миллиона. Сама же система стоит, по разным оценкам, от $50 до $170 миллионов.