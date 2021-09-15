В Белом доме пока не смогли подтвердить поставку Украине системы «Железный купол»

В Белом доме пока не смогли подтвердить поставку Украине системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов спросил Псаки по поводу поставок системы «Железный купол». Она отметила, что эту информацию ей необходимо уточнить у своей команды.

«Я должна сверить это с командой. Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи [президентов], но что касается деталей, то я должна проверить у команды», — подчеркнула Псаки.