Минздрав допускает введение обязательной COVID-вакцинации в Украине

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Міністерство охорони здоров'я України

В Украине вполне вероятно могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Его спросили, допускает ли он обязательную вакцинацию, на что министр коротко ответил: «допускаю».

«Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», — уточнил Ляшко.

Также чиновник не назвал примерные сроки введения обязательной вакцинации.