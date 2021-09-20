В Запорожье полиция разоблачила турфирму, которая продавала поддельные ПЦР-тесты на COVID
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба СБУ
В Запорожье разоблачили туристическую фирму, которая изготовляла справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Стоимость одной такой «справки» составляла 500 гривен, а с начала года злоумышленники сфальсифицировали более 100 образцов таких документов. На бланках стояла поддельная печать одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и подпись заведующего лабораторией.
Правоохранители провели обыски в офисе турагентства и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и «черновые» записи.
Злоумышленники также распространяли в интернете рекламу своих услуг. Их клиентами были в основном туристы, которые планировали поездку за границу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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- В мае в Киевской области разоблачили сеть сайтов, через которую два местных жителя продавали поддельные негативные тесты на коронавирус и другие медицинские документы.
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