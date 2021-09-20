Глава фракции «Голос» Железняк обвинил депутатов из объединения «Справедливость» в сотрудничестве с Офисом президента

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что нардепы, которые создали объединение «Справедливость», работают на Офис президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Железняка, депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили по меньшей мере 20 миллионов гривен на выбранные объекты на своих округах как «инфраструктурную субвенцию».

«То же, что и соцэконом, который во все предыдущие годы традиционно выделяли лояльным депутатам-мажоритарщикам, готовым поддерживать любые инициативы власти», — заверил нардеп.

Также Железняк заявил, что глава МФО «Справедливость» Александра Устинова и другие представители объединения посещают совещания в Офисе президента.

«Последний раз сразу несколько представителей власти видели руководительницу МФО «Справедливость» госпожу Устинову в Офисе в последний четверг (даже время подскажу — где-то в 15:00—15:40). Случайно за час до совещания в Офисе по повестке дня парламента на следующую неделю. Такие визиты в различных комбинациях депутатов от «Справедливости» не редкость», — подчеркнул он.

Кроме этого, Железняк считает, что о сотрудничестве МФО и Офиса президента свидетельствует голосование за первый этап бюджетного процесса (бюджетную декларацию) — «когда, кроме «Слуги народа» и традиционно лояльных депутатских групп, добавили свои голоса 6 депутатов от «Справедливости».

По мнению Железняка, о сотрудничестве свидетельствует и то, что отдельные участники группы пытались заблокировать его письмо об отправке Венецианской комиссии законопроекта по олигархам (№ 5599), и отсутствие комментариев по ВСК по делу «вагнеровцев».