Глава фракции «Голос» Железняк обвинил депутатов из объединения «Справедливость» в сотрудничестве с Офисом президента
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк заявил, что нардепы, которые создали объединение «Справедливость», работают на Офис президента.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам Железняка, депутаты Галина Васильченко и Наталья Пипа получили по меньшей мере 20 миллионов гривен на выбранные объекты на своих округах как «инфраструктурную субвенцию».
«То же, что и соцэконом, который во все предыдущие годы традиционно выделяли лояльным депутатам-мажоритарщикам, готовым поддерживать любые инициативы власти», — заверил нардеп.
Также Железняк заявил, что глава МФО «Справедливость» Александра Устинова и другие представители объединения посещают совещания в Офисе президента.
«Последний раз сразу несколько представителей власти видели руководительницу МФО «Справедливость» госпожу Устинову в Офисе в последний четверг (даже время подскажу — где-то в 15:00—15:40). Случайно за час до совещания в Офисе по повестке дня парламента на следующую неделю. Такие визиты в различных комбинациях депутатов от «Справедливости» не редкость», — подчеркнул он.
Кроме этого, Железняк считает, что о сотрудничестве МФО и Офиса президента свидетельствует голосование за первый этап бюджетного процесса (бюджетную декларацию) — «когда, кроме «Слуги народа» и традиционно лояльных депутатских групп, добавили свои голоса 6 депутатов от «Справедливости».
По мнению Железняка, о сотрудничестве свидетельствует и то, что отдельные участники группы пытались заблокировать его письмо об отправке Венецианской комиссии законопроекта по олигархам (№ 5599), и отсутствие комментариев по ВСК по делу «вагнеровцев».
- 29 июля на съезде партии «Голос» пятеро нардепов объявили о выходе из политсилы: Александра Устинова, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Юлия Клименко и Ярослав Юрчишин. Покинуть партию они решили по ряду причин, в частности из-за игнорирования со стороны руководства (в лице Киры Рудик и Ярослава Железняка) их позиций. Партия это решение поддержала, ведь «совместная работа по строительству политсилы невозможна».
- 16 июня на фоне раскола в партии «Голос» 10 депутатов ее парламентской фракции создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству. В партии создание депутатской группы назвали незаконным.