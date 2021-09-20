Путин впервые отреагировал на результаты выборов в Госдуму. Россиян он поблагодарил за доверие
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- Костя Андрейковец
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку его партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, которые в Евросоюзе уже раскритиковали за запугивания и проведение их на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает «РБК».
«Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% — это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах», — сказал Путин на встрече с главой Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой.
Памфилова на встрече назвала выборы состоявшимися и отметила высокую явку (51,68%). Она уточнила, что окончательные итоги ожидаются в пятницу, 24 сентября, однако уже понятно, что в Госдуму проходят пять партий. Большинство мест у путинской «Единой России».
- В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Предварительно в Госдуму проходят 5 партий: путинская «Единая Россия», коммунисты КПРФ, партия Владимира Жириновского ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», членом которой является писатель Захар Прилепин, который был «командиром батальона» боевиков «ДНР», и «Новые люди» (партия российского бизнесмена Алексея Нечаева).
- Евросоюз не признал голосование в Крыму, а Украина будет вводить санкции.